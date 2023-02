L’ex gieffina Guendalina Tavassi coinvolta in una rissa tra mamme. Le accuse e l’immediata replica su quanto accaduto.

Quando si tratta di lei, spesso, si esagera. In questo caso Guendalina Tavassi ha ricevuto pesanti accuse alle quali ha risposto immediatamente. La donna, infatti, sarebbe stata coinvolta in una rissa tra genitori e, secondo una fonta ripresa da Repubblica, sarebbe stata proprio lei ad iniziare il tutto. La sorella di Edoardo, però, ha subito rispedito ogni accusa al mittente promettendo di sporre denuncia.

Guendalina Tavassi e la rissa tra mamme: la sua versione

Guendalina Tavassi

“Ha iniziato Guendalina Tavassi. È stata lei, io ero in fila per entrare. L’ho vista, si è picchiata con un’altra mamma per dei posti a sedere”. Queste le dure accuse a Guendalina Tavassi riportate da una fonte a Repubblica a proposito di una rissa tra madri avvenuta domenica scorsa al Cadillac Village di Guidonia a margine di uno spettacolo di danza della figlia.

Sara Carfoli, membro dell’organizzazione dell’evento, ha spiegato che a causa della rissa, lo spettacolo è poi saltato: “Non abbiamo un servizio di sicurezza, il nostro staff è composto da volontari ed ex danzatrici. Non ci era mai capitato di avere un pubblico violento, che ci ha anche minacciate. Chi era in coda a un certo punto ha spinto per entrare. Poi la rissa e l’arrivo delle forze dell’ordine”.

Dal canto suo, come detto, la Tavassi ha respinto ogni accusa dando la sua versione dei fatti: “Ma stiamo scherzando? Sono andata al saggio di mia figlia e ho assistito a scene del terzo mondo. Tutti hanno visto una povera ragazza indiana che veniva menata da un’altra donna. Una terza persona che mi accusa? Ma chi se ne frega, c’erano tante altre persone che come me si trovavano lì”.

Infine anche la minaccia: “Se la gente vuole dire caz*** perché sono conosciuta, denuncerò. Sono indignata e schifata”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

Riproduzione riservata © 2023 - DG