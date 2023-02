La settima edizione del Grande Fratello Vip sta mettendo a dura prova la pazienza di Alfonso Signorini. Il conduttore ha già perso le staffe in più di un’occasione e, proprio nel corso dell’ultima diretta, ha ammesso di cambiare spesso canale perché infastidito dalla volgarità dei concorrenti. Uno fra tutti, però, sembra aver particolarmente deluso Signorini: si tratta di Luca Onestini.

Come spesso accade con l’uscita del settimanale Chi, Alfonso Signorini non esita a rispondere alle critiche mosse da alcuni telespettatori.

Per questa settimana ha deciso di replicare a chi ha accusato Luca Onestini di essere particolarmente cambiato, trasformandosi in un ragazzo tutt’altro che educato.

Onestini, infatti, è stato spesso celebrato per l’educazione mostrata ai tempi di Uomini e Donne e del Gf Vip 2. Ma a distanza di tempo, il suo carattere pare essere completamente diverso.

“Me lo ritrovo dopo quattro anni arrogante, presuntuoso e maniacalmente attento a uscire sempre bene come personaggio – ha sbottato Alfonso – . Anche con la dolce Ivana… insulti e minacce. La popolarità a volte rovina le persone!”.

