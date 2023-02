Non si placa la querelle tra Mario Giordano e Fedez e il giornalista di Fuori dal coro ha speso “due paroline” per il rapper.

Fedez aveva rotto il silenzio post Sanremo 2023 per attaccare Mario Giordano e Fuori dal coro, rei di aver inviato una giornalista a svolgere un’inchiesta sulla sua presunta omosessualità. Il rapper aveva poi concluso il video Instagram mimando la voce del volto di Rete 4 e chiedendogli se i suoi “testicoli fossero ancora attaccati”. In apertura della puntata di ieri, 21 febbraio, di Fuori dal Coro, Giordano ha voluto dedicare un altro breve pensiero a Fedez.

Giordano furioso: così attacca Fedez

“L’altro giorno Fedez ci ha attaccato accusandoci di una cosa che non esiste – ha esordito il giornalista smentendo ancora una volta l’inchiesta sull’omosessualità del rapper – . Ha accusato Fuori dal Coro di voler indagare sulle sue tendenze sessuali: non ci abbiamo mai pensato”.

Sottolineando come la trasmissione si occupi dei “problemi dei cittadini”, è voluto tornare poi sulle offese che gli sono state rivolte: “Però due paroline gliele devo dire. Io ero quasi onorato perché lei è stato per una settimana protagonista sul palco di Sanremo dove ha fatto gesti clamorosi, dove ha mimato atti sessuali e stracciato fotografie, poi è caduto nel silenzio ed è rispuntato fuori dopo una settimana per fare un video dedicato a me? Ero quasi onorato, anche se certo il filmato non era proprio elegante”.

Così, dopo aver mandato in onda lo sfogo di Fedez con tanto di insulti, Giordano ha concluso furioso: “La volevo tranquillizzare: i testicoli si sono staccati ed è tutto regolare. Per quanto riguarda la voce, è un difetto fisico che mi ha fatto a lungo soffrire ma è così: ce l’ho. Mi sorprende però che lei, il paladino dei diritti civili, il grande difensore sul palco di Sanremo della civiltà, si attacchi ai difetti fisici delle persone. Se ha qualcosa da dirmi, lo faccia su quello che dico o quello che penso: non si attaccano le persone per i difetti fisici”.

"Caro Fedez, paladino dei diritti civili, se ha qualcosa da dirmi se la prenda con quello che dico e che faccio non attacchi le mie caratteristiche fisiche, non le pare?"@mariogiordano5 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/MP14OxxTDr — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 21, 2023

