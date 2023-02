È tempo di bilanci post Festival di Sanremo 2023 e la classifica FIMI è invasa da brani che hanno partecipato alla kermesse, dando così ragione alle scelte fatte da Amadeus. Ma ciò che balza subito agli occhi è il primo posto: il brano più ascoltato non risulta essere quello di Marco Mengoni, primo classificato a Sanremo con Due Vite, bensì quello di Lazza, che si è aggiudicato il secondo posto del Festival con Cenere.

Per la Federazione Industria Musicale Italiana, dunque, il podio sanremese è stato invertito e la rivelazione di questo Festival è proprio il cantante Lazza con l’album Sirio e il singolo Cenere.

Al secondo posto della classifica dei brani più ascoltati ci sono, poi, Marco Mengoni, Sanremo 2023 compilation, Ok Respira di Elodie e Rave Eclissi di Tananai.

A distanza di due settimane dalla fine di Sanremo 2023 fioccano, inoltre, le prime certificazioni Disco d’Oro e, ancora una volta, tra i premiati c’è Lazza con Cenere, ma anche Supereroi di Mr. Rain, Due vite di Marco Mengoni e Il Bene Nel Male di Madame.

