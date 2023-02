Raimondo Todaro sta attraversando un momento difficile nella scuola di Amici 22. Il maestro di danze latino americane ha già visto la ballerina Megan preferirgli Emanuel Lo e anche Mattia ha manifestato la volontà di allontanarsi dal suo professore. Dietro la poco abilità di Todaro con i suoi allievi ci sarebbe un retroscena riguardante la sua vita privata.

Come svelato dal settimanale Nuovo, pare che Raimondo non stia riuscendo a concentrarsi con i suoi allievi a causa di una nuova crisi con la moglie Francesca Tocca.

Già nel 2020 i due furono al centro del gossip per la separazione e il flirt della ballerina con l’ex allievo di Amici, Valentin Dumitru.

Dopo mesi di gelo, però, Todaro e la Tocca sono tornati insieme e lui è entrato a far parte del cast dei professori di Amici.

La nuova crisi con la madre di sua figlia, però, potrebbe portare Raimondo a lasciare la scuola di Maria De Filippi per dedicarsi ad altro e, in primis, ai suoi problemi familiari.

Dopo la diffusione del gossip, né Todaro né la Tocca sono intervenuti per commentare.

