Lo staff di Anna Oxa si scaglia duramente contro Alberto Matano e Selvaggia Lucarelli: ecco cosa è successo sui social.

La pagina Facebook di Anna Oxa si popola di post di accuse nei confronti del conduttore de La Vita in diretta e della giornalista Selvaggia Lucarelli. Lo staff che cura i social della cantante, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2023, non ha affatto gradito alcune dichiarazioni fatte nei confronti della Oxa sia dagli ospiti dello show pomeridiano di Rai 1 che da parte della Lucarelli attraverso dei post su Instagram.

Anna Oxa se la prende con Matano e la Lucarelli

Riportando le esternazioni che Anna Pettinelli ha fatto su Anna Oxa e gli occhiali neri indossati nel corso dell’intervista a Belve, lo staff dell’artista ha tuonato: “Le ‘veline’ di Matano arrivano sempre con novità accanendosi sempre su casi inesistenti aperti solo a danno di Anna Oxa […]Capisco, caro Matano, che lavori per Ballando e non solo per RAI, frequenti persone che ‘accartoccerebbero’ Anna Oxa, però forse se lasciamo le cause nelle sedi opportune non è meglio? Fra l’altro la signora Pettinelli l’hai scelta bene, chi meglio di lei… Sempre pronta ad inveire contro una Donna che non ha mai avuto a che fare con lei nemmeno lontanamente […]”.

“[…]Mi spiace solo perdere tempo a fare querele ed a cancellare il vomito di questo bestiame nei nostri spazi. So che gli altri amano tenere l’immondizia ma noi siamo strane, siamo pazze e puliamo, amiamo stare nel pulito! […]”, ha continuato a scrivere lo staff di Anna Oxa rivolgendosi poi con un altro post a Selvaggia Lucarelli.

La giornalista, infatti, aveva ironizzato sulla presunta lite tra la cantante barese e Madame mostrando la foto della Oxa con un finto occhio nero.

“[…]La signora Lucarelli fa la bulla con la signora Oxa. Pur sapendo che la storia con Madame non è vera, pur di divulgare e mettere in cattiva luce Anna Oxa, mette sotto le scarpe la violenza sulle donne […]Penso sempre che questo a mio avviso sia ‘trash’. Mille volte la signorilità e la sensibilità di Barbara D’Urso che ha rispetto delle persone […]”, si legge su Facebook.

Le "veline" di Matano arrivano sempre con novità accanendosi sempre su casi inesistenti aperti solo a danno di Anna Oxa…. Posted by Anna Oxa – Oxarte on Tuesday, February 21, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG