La coppia composta da Monica Bellucci e Tim Burton è davvero inaspettata! Ecco come sono stati paparazzati l’attrice e il regista.

Il Paris Match ha pubblicato lo scatto che ritrae Monica Bellucci e Tim Burton a braccetto per le strade di Parigi. “Un colpo di fulmine fantastico”, ha titolato il rotocalco francese annunciando così la nascita di una nuova coppia dello show biz. Lei, attrice italiana adottata dalla Francia, e lui celebre regista e sceneggiatore reduce dal clamoroso successo di Mercoledì, avrebbero iniziato a frequentarsi in gran segreto.

Monica Bellucci e Tim Burton, com’è nato l’amore

Stando a quanto rivelato su quella che sembra essere la coppia più scoppiettante del momento, la Bellucci e Burton si sarebbero incrociati la prima volta al Festival di Cannes nel lontano 2006.

Da quel momento, dopo un incontro molto breve, l’attrice e il regista avrebbero avuto modo di rivedersi nell’ottobre del 2022 al Lumière Film Festival di Lione. Proprio qui sarebbe scoccato l’amore.

“Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella…”, aveva dichiarato Tim Burton in tempi non sospetti, confessando il suo infinito interesse nei confronti della Bellucci.

E, a distanza di molti anni da quelle dichiarazioni, pare che il regista sia riuscito a conquistare il cuore di Monica. “È una storia nata nella più grande riservatezza”, ha raccontato Paris Match.

Riproduzione riservata © 2023 - DG