Antonella Fiordelisi ancora protagonista di una polemica sul web dopo alcune dichiarazioni nei confronti della sua nemica giurata: Micol Incorvaia.

Tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia non c’è mai stata simpatia, sin dal primo momento in cui la sorella minore di Clizia ha messo piede nella casa del Gf Vip. La relazione vissuta – seppur molto breve – con Edoardo Donnamaria prima del suo arrivo a Cinecittà, è sempre stata motivo di discussione tra la Fiordelisi e il fidanzato. Così, in uno degli ultimi confronti tra i due, Antonella si è lasciata scappare una dichiarazione eccessiva nei confronti di Micol.

Antonella, parole vergognose su Micol

Dopo aver attaccato duramente la Incorvaia nel corso dell’ultima diretta con il Gf Vip accusandola di essere invidiosa di lei e del suo aspetto estetico, l’influencer ha continuato a screditare la sua rivale.

“Tu, con una persona che ti sei sco**** svariate volte perché eravate ubriachi, che te l’ha data la prima sera invece qua fa la santarellina…”, ha sbottato la Fiordelisi mentre Edoardo Donnamaria difendeva il suo rapporto con Micol.

Il web non ha affatto gradito l’esternazione di Antonella ed è scoppiata la polemica. Ancora una volta, dunque, la Fiordelisi e la Incorvaia potrebbero essere protagoniste di un furioso faccia a faccia.

Antonella su Micol parlando ad EdoD: "E' successo che te l'ha data la sera appena ti ha visto, cioé subito, non come qui che fa la santarellina."

LEI NON PARLA MALE RICORDIAMOLO#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/QGt5MlD8JV — Sandy 🍿 (@Sandy___8) February 21, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG