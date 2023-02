Andrea Delogu si è fermata sul palco de Le Iene per un monologo incentrato sui profondi cambiamenti dei suoi 40 anni: cosa ha raccontato.

Attrice e conduttrice, Andrea Delogu è stata per lungo tempo legata all’attore Francesco Montanari. I due sembravano una delle coppie più unite e innamorate del mondo dello spettacolo, ma poco dopo la pandemia la loro relazione è naufragata. La Delogu ha deciso di parlare pubblicamente di questa rottura solo recentemente e, nel monologo di cui è stata protagonista a Le Iene, ha accennato al duro momento affrontato.

Andrea Delogu, il monologo a Le Iene

“Ho 40 anni e si sa, i 40 anni sono considerati il giro di boa. I miei hanno coinciso con progetti sospesi, la fine di un matrimonio e di un metabolismo attivo – ha iniziato a raccontare lei – . A un certo punto tutto finito. Tutto questo mi ha messo a dura prova, sia mentalmente che fisicamente”.

Andrea Delogu, quindi, ha cercato di ricostruire i pezzi di una nuova sé partendo dall’abbonamento annuale in palestra e finendo con l’accettazione del tempo passato e dei cambiamenti sul proprio corpo.

“A 40 anni il cervello si disunisce dal corpo. Il cervello ti dice ‘Scaliamo l’Everest’, il corpo: ‘Col ca**o’. Tu sei al centro. Ho 40 anni, non 20 dove hai gli ormoni a palla, la testa piena di sogni e il futuro in mano. Ho 40 anni, non 60 – ha continuato – . Hai capito chi sei, hai vinto le tue battaglie e hai abbandonato quelle che non facevano più per te. I 40 anni sono la fase della consapevolezza. Devi ricominciare a conoscerti”.

“Ti guardi allo specchio e cerchi solo difetti, difetti perché ti insegnano a fermare il tempo, non ad accettarlo, che è la sfida più grande. Accettare il cambiamento, concedendosi il centro del proprio palcoscenico – ha concluso la Delogu – . Sono arrivata fin qui, consapevole che sbaglierò ancora, che mi spezzeranno ancora il cuore, che mi innamorerò, che sarò felice e disperata. Ma sarò viva, con la voglia di rischiare ancora. Se ci penso non mi sono mai sentita così forte, coraggiosa, sexy. Mi chiamo Andrea, ho 40 anni e sto”.

