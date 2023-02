Naike Rivelli racconta il rapporto con la madre Ornella Muti e svela cosa è accaduto in passato con alcuni uomini che fingevano interesse.

Tra le protagoniste della prima puntata di Belve in prima serata su Rai 2, Naike Rivelli si è concessa per una intervista con Francesca Fagnani. Si è parlato del rapporto con la madre, dell’assenza del padre biologico, dell’uso di cocaina e del suo allontanamento dal mondo dello spettacolo. Naike non ha avuto timore di raccontare tutta la verità e, riguardo il legame fortissimo con la madre, ha sottolineato: “Non l’ho mai invidiata”.

Naike Rivelli e Ornella Muti, cosa è successo

Nonostante Naike non si sia mai sentita in competizione con la madre, il mondo dello spettacolo le ha fatto spesso pesare il fatto di essere la figlia di un’attrice considerata una icona di bellezza.

“Quando ero ragazzina mi dicevano ‘Che bella, peccato non abbia gli occhi della madre’ – ha raccontato la Rivelli – . Accadeva anche ai provini e mi urtava molto. Poi mi sono innamorata di mio figlio che ha gli occhi scuri”.

Nonostante i continui paragoni, Naike non ha mai invidiato la madre. “Mamma con sé porta tutto il suo percorso, ha un’energia fortissima e le persone gravitano intorno a lei. Non l’ho mai invidiata – ha ammesso, raccontando però altri spiacevoli retroscena – . Molti uomini si avvicinavano a me per arrivare a lei. Anche gli agenti. Uno in particolare: ho scoperto che il suo interesse era avvicinare lei, non stare con me”.

Ad oggi, tuttavia, le due sono come sorelle e la Rivelli è riuscita ad avvicinarsi al lavoro della madre arrivando quasi a vivere in simbiosi con lei.

Riproduzione riservata © 2023 - DG