È venuta a mancare la moglie di Lino Banfi, Lucia Zagaria, dopo una lunga malattia. Il cordoglio della famiglia.

Lucia Zagaria, la madre di Rosanna e moglie di Lino Banfi, è deceduta all’età di 85 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia di cui Lino e Rosanna hanno parlato spesso in passato durante le loro interviste. La notizia della sua morte è stata diffusa da Rosanna tramite un post su Instagram che ritrae Lucia in un vestito scuro mentre sorride e stringe un cono gelato. La dedica della figlia è stata: “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio“. Nessun commento ancora da parte di Lino Banfi.

Morta Lucia Zagaria, il ricordo della figlia

Ecco il post Instagram di Rosanna Banfi per ricordare la madre:

Lucia Zagaria era da tempo malata di Alzheimer. Rosanna Banfi aveva parlato recentemente a Verissimo della malattia della madre: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare“.

Lino Banfi e Lucia sono stati insieme per 60 anni, nella salute e nella malattia. L’attore aveva detto in una passata intervista: “Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei“.

