Wanda Nara è stata protagonista dell’intervista di Belve e non ha risparmiato una stoccata alla “rivale” argentina Belén Rodriguez.

Due bellezze argentine diventate popolarissime in Italia, Wanda Nara e Belén Rodriguez non sono mai state amiche. Tenendosi ben lontane dai rispettivi ambienti di lavoro, la moglie di Mauro Icardi e la conduttrice de Le Iene hanno affrontato percorsi professionali molto diversi. Così, ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione di Belve, Wanda non ha risparmiato una frecciata a Belén.

Wanda e Belén si “contendono” l’Argentina

“Lei una volta ha detto – ha incalzato Francesca Fagnani – . ‘Io argentina come Belén? Senza offesa, nel mio Paese sanno bene chi sono io, ma non sanno chi sia la vostra Belén’”.

La Nara, dunque, non ha avuto problemi nel confermare la sua affermazione, facendo una precisazione: “Sì, perché Belén mi pare sia venuta qua in Italia da piccola. In Argentina lei non ha fatto nulla, io è da piccolina che lavoro, da quando avevo 5 anni”.

La differenza di popolarità tra le due, dunque, starebbe nel fatto che Wanda ha lavorato sia in Italia che in Argentina, mentre Belén ha trovato il successo solo approdando nel nostro Paese.

