Particolare episodio nella scuola di Amici con Alessandra Celentano vittima dei suoi allievi Isobel e Gianmarco. Cosa è successo.

Non solo studio, prove e fatica. Nella scuola di Amici c’è spazio anche per qualche scherzo, specie a Carnevale. A subirlo, in tal senso, è stata la maestra di danza Alessandra Celentano che si è vista presa in giro, ovviamente a sua insaputa, da Isobel e Gianmarco con l’aiuto della produzione.

Amici, lo scherzo ad Alessandra Celentano

Alessandra Celentano

Nel daytime di Amici di oggi, martedì 21 febbraio, è andato in scena uno scherzo ai danni della maestra Alessandra Celentano che è stata chiamata dalla produzione per provare a risolvere una crisi (finta) di Isobel che, chiusa in una stanza con Gianmarco, ha fatto finta di stare male e piangere.

“Maestra, maestra, mi vergogno”, ha detto la ragazza attraverso i muri della sala. Dal canto suo la professoressa ha risposto: “Allora Isobel, è normale ricevere critiche nella danza. Penso sia successo a tutti”, le parole della Cele che ha ipotizzato a qualche problema, forse, avuto durante le ultime lezioni.

Poi, in modo assolutamente inaspettato, ecco la giovane danzatrice fare una richiesta: “Maestra, posso chiamarti nonna?”.

Sorridendo, e comprendendo la situazione particolare – sempre finta -, la maestra ha risposto: “Va bene, chiamami nonna”.

Dopo l’intervento di un finto vigile del fuoco, la Celentano è riuscita ad entrare nella sala e si è trovata davanti Isobel con una maglietta con la scritta: “A Carnevale ogni scherzo vale”.

Solo così la prof. si è resa conto di essere stata presa in giro e ha ironizzato: “Bocciata tu e bocciato lui”, con riferimento a Gianmarco apparso poco dopo. E ancora: “Io vi ammazzo”, il tutto col sorriso a conferma del grande spirito dell’insegnante che, seppur molto severa nel suo, ha sempre grande senso dell’humor.

Di seguito anche i vari post Instagram del programma dove si comprende meglio lo scherzo messo in atto:

