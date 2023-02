Continua il silenzio social “da coppia” di Chiara Ferragni e Fedez. Le ultime indiscrezioni vorrebbero i due separati in casa…

Indubbiamente gli ultimi giorni di cronaca rosa e gossip stanno vedendo Fedez e Chiara Ferragni sempre sulla cresta dell’onda per la loro crisi. Ormai è evidente che qualcosa non vada e anche se i due non hanno ancora parlato pubblicamente, pare che stiano affrontato la situazione da “separati in casa”. Voci di corridoio parlando di una decisione presa dall’imprenditrice digitale in merito al marito che confermerebbe le difficoltà.

Fedez e Chiara Ferragni separati in casa

Fedez

Che le cose tra Fedez e Chiara Ferragni non vadano a gonfie vele è palese. I due non si sono più mostrati insieme da quando è finito il Festival di Sanremo. La coppia è stata pizzicata in alcune occasioni ma mai si è voluta mostrare ufficialmente.

E un indizio che le cose non stiano andato per il verso giusto sarebbe arrivato da chi li conosce da vicino. Come riportato da Vanity Fair, infatti, secondo fonti vicine alla coppia, in questi giorni lui dorme sul divano nel loro attico a CityLife a Milano. Sarebbe stato “sfrattato non di casa, ma dal lettone, dal ritorno a casa dopo Sanremo”.

Pare che l’imprenditrice digitale sarebbe ancora oggi molto arrabbiata per quanto accaduto a Sanremo dove il marito si era trovato protagonisti di diverse situazioni, con il bacio a Rosa Chemical come goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il rapper dormirebbe quindi separato da sua moglie in attesa del perdono. Staremo a vedere se e quando le cose torneranno alla normalità e cosa racconteranno i diretti interessati riguardo questo problematico periodo.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

