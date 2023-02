Dopo aver abbandonato in modo in atteso la scuola di Amici, Jore torna a parlare per la prima volta e lo fa spiegando le sue ragioni.

Solamente pochi giorni fa ha lasciato la scuola di Amici senza troppe spiegazioni. Ora, Jore ha scelto di dare qualche informazione in più relativamente alla decisione di abbandonare il noto programma condotto da Maria De Filippi. Sui social, Lorenzo Longoni, questo il suo nome, ha ringraziato e provato a far capire cosa ci sia stato dietro la sua scelta.

Jore spiega l’addio ad Amici

Maria De Filippi

“Jore abbandona la scuola per motivi personali”. Era stata questa la frase apparsa nel daytime di Amici che aveva sorpreso tutti lo scorso venerdì 17 febbraio e che aveva fatto capire come il giovane aveva optato per dire addio al talent show.

Oggi, sui social, è possibile leggere un lungo post del diretto interessato: “Speravo che questo momento arrivasse il più tardi possibile ma il mio percorso ad AMICI purtroppo termina qui. Ho iniziato questo viaggio portandomi addosso problemi e questioni irrisolte alle quali ho cercato di non pensare fin dall’inizio. Purtroppo non ci sono riuscito”.

Il ragazzo ha proseguito: “Non solo questi problemi non mi hanno permesso di essere totalmente sereno e concentrato ma hanno cominciato a creare in me un malessere fisico che mi ha portato a non essere nelle condizioni di poter fare quello che amo di più, cantare. Abbraccio virtualmente tutti i ragazzi che proseguono questo percorso… sono nate delle bellissime amicizie, continuerò a seguirvi e a tifare per voi. Voglio ringraziare Amici tutte le persone che nei vari ruoli ho avuto modo di conoscere, ringrazio in modo particolare Maria per avermi dato questa splendida opportunità, per avermi sostenuto e capito. Grazie a Rudy Zerbi per aver creduto in me e cercato di stimolarmi a dare il meglio, a non aver paura di mostrare me stesso senza barriere o muri da abbattere. Ci proverò con tutta la forza che ho. Mi dispiace, di tutto e tanto. Vi voglio bene”, ha concluso il cantante colto subito da grande affetto nei vari commenti al suo post.

