Sui social spuntano delle parole che incastrano Antonella Fiordelisi e che arrivano direttamente dal suo ex fidanzato.

Tra i personaggi più in vista dell’edizione 2022-23 del GF Vip c’è sicuramente Antonella Fiordelisi che sta facendo parlare, ora indirettamente, per via di alcune dichiarazioni social del suo ex, Gianluca Benincasa. Da un account Instagram che sembra essere il suo, infatti, ecco bordate che faranno discutere…

Antonella Fiordelisi, la bordata social dell’ex

Antonella Fiordelisi

Come riportato da Biccy, su Instagram l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha pubblicato una serie di stories rispondendo alle domande dei fan. Sebbene non abbia mai nominato in modo diretto la donna, le iniziali A.F. ad inizio domanda e l’argomento sono abbastanza evidenti.

“Perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. lo invece ne ho tutto il diritto. Dopo 15 giorni già si era dimenticata di me. Ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito lei per andare avanti. Ovviamente tutte cose che si sarebbe imposta lei prima di entrare, comprese le frasi in latino che provavamo in barca, perché voleva far credere di non essere stupida”, ha scritto l’uomo.

Il ragazzo ha poi elencato i motivi per cui secondo lui, la giovane donna non è stata rispettosa nei suoi confronti: “Si faceva toccare dappertutto, lei stessa ha messo la mano di lui lì per fargli sentire l’odore e il sapore; ci è andata a letto senza fregarsene delle promesse d’amore fatte; io mi sono stato sempre zitto e l’ho sempre difesa. Quando c’è stata la possibilità di ripulirmi dalle dicerie di cornuto e di cogli**ne affibbiatemi facendo il programma e chiudere definitivamente i rapporti con lei, mi hanno dato dello stalker”. E ancora: “Ho tutto il diritto di parlarne male o bene, ma lei no, dato il mio atteggiamento fino a dicembre-gennaio”.

Di seguito, invece, un post Instagram recente dall’account della ragazza:

