A Belve Francesca Fagnani ha cercato di mantenere il suo aplomb ma a volte non è stato possibile: ecco quali sono state le peggiori liti con gli ospiti.

Da Massimo Ferrero a J-Ax, Francesca Fagnani si è trovata a dover gestire situazioni non sempre facili a Belve, dove ha finito per prendersi (o scagliare) insulti contro gli ospiti del suo famoso salotto tv. Scopriamo quali sono state le discussioni più clamorose e come le ha gestite la conduttrice.

Francesca Fagnani e Ferrero

Francesca Fagnani non ha fatto segreto di aver avuto qualche difficoltà durante la sua intervista a Belve con Massimo Ferrero e i toni con l’imprenditore si sono accesi a tal punto che lui è arrivato ad affermare che lei “dicesse c***ate”. La Fagnani gli aveva infatti chiesto come mai avesse più volte cambiato orientamento politico mostrando di simpatizzare prima per Salvini poi per la Raggi e infine per Berlusconi- Ferrero ha tuonato: “Lei sta dicendo un po’ di caz**te, non so se gliel’ha dette qualcuno […] Non ho mai cambiato idea, poi dopo il muro di Berlino è finita quell’idea che c’avevo io: quindi ora sono meloncino, stimo Meloni perché per me è un talento naturale”.

Francesca Fagnani

Fagnani-J-Ax

Situazione altrettanto spiacevole quella che la conduttrice si è trovata a vivere con il leader degli Articolo 31, J-Ax, che non le ha nascosto di trovare noiosa la sua intervista. Ecco l’estratto del video:

Morgan-Fagnani: che clima

La conduttrice non se l’è passata meglio neanche con Morgan ma, dopo essersi beccata gli insulti del cantante, non ha mancato di asfaltarlo con eleganza affermando: “Io non mi arrabbio perché la cosa che ha detto qualifica più lei che me. Quindi la lascio correre“. Ecco il video:

Fagnani e Wanna Marchi: le frecciatine

Una delle interviste che hanno ricevuto più audience per il salotto tv della conduttrice è stata quella con Wanna Marchi. L’ex Stella delle televendite ha dichiarato: “Mi hanno detto che lei è talmente cattiva. Lo dicono tutti, è una cosa pazzesca”. Francesca Fagnani, visibilmente stupita, ha replicato: “Detto da lei! Io non sono cattiva. Faccio le domande”.

Lamborghini-Fagnani: l’intervista mai andata in onda

La conduttrice non ha nascosto poi la sua indignazione nei confronti di Elettra Lamborghini che, dopo aver rilasciato un’intervista al suo salotto tv, ha prima preteso di farla tagliare e, in seguito, di non mandarla in onda. “Se mi fai un’intervista io accetto le domande e il rischio. Ma non chiedo di rileggerla: sarebbe un atto di sfiducia. In Belve si esce come si esce, non per come si vuole uscire dopo“, ha tuonato la giornalista a Rolling Stone.

