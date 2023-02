Sui social, la nota attrice Laura Torrisi ha pianto per un lutto che l’ha colpita molto da vicino. Le foto e le parole davvero emozionanti.

Attraverso un post attraverso il proprio profilo social, Laura Torrisi ha annunciato un triste lutto che l’ha colpita. Belle, uno dei suoi adorati Chihuahua, è morta. Una notizia che ha reso molto triste l’attrice che ha provato a condividere il suo dolore con i fan.

Il triste lutto per Laura Torrisi

LAURA TORRISI

“Non parlavi la mia lingua, ma conoscevi il mio cuore”. Ha iniziato in questo modo il suo messaggio social Laura Torrisi condendo il tutto con alcuni scatti in compagnia del suo amato amico a quattro zampe. “E questo passava principalmente da quel tuo modo di guardare dritto negli occhi le persone che amavi. Tu leggevi l’Anima, io lo so”.

Più avanti si va nelle sue parole, ancora maggiore è l’emozione che traspare dalle sue frasi: “Grazie Belle, per questi meravigliosi anni passati insieme. Per esser stata una coraggiosa compagna d’avventure, di set e viaggi. Grazie per esser stata un’amica vera e leale. Ma sopratutto GRAZIE per avermi insegnato il significato dell’amore INCONDIZIONATO. Un pezzo del mio cuore é e sarà per sempre tuo, Anima speciale”.

Tantissimi i messaggi d’affetto per la donna che è sempre stata molto vicina agli animali e ai cani. Negli ultimi anni, infatti, la Torrisi si è sempre spesa in campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani e anche con queste parole, in un giorno senza dubbio triste, ha confermato il forte sentimento che nutre per i piccoli amici a quattro zampe.

Di seguito anche il post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG