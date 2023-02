Protagonista al GF Vip in questa edizione 2022-23, Nikita Pelizon fa parlare per un vecchio video che sta circolando ora in rete.

Parole choc sul Covid e sui bambini da parte di Nikita Pelizon in un vecchio video che ha diviso il web. In queste ore, infatti, sui social è diventato virale un filmato nel quale la donna parla del Coronavirus, della pandemia e non solo. Le sue parole hanno destato grande scalpore.

Nikita Pelizon: il vecchio video sul Covid

Nikita Pelizon è senza dubbio tra i concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip che maggiormente ha diviso l’opinione pubblica. Amata da una fetta di telespettatori e “odiata” da un’altra.

E in queste ore, un vecchio video che la riguarda non ha fatto altro che dividere ulteriormente la critica. Nel filmato, che sembra essere stato pubblicato sul canale Youtube ‘Uragano Nikita’ nell’ottobre del 2020, si parla del coronavirus ponendosi come domanda: “Verità o menzogna?”.

Nel discorso, la modella ha affermato: “È una malattia anche gentile perché non se la prende coi bambini, non ti fa morire nel giro di tre giorni in una maniera fulminante, molti sono asintomatici. Sì, alcuni sono stati malissimo, ma altri hanno avuto solo una febbre leggera”.

“Speriamo che questo virus se ne vada. Forse in realtà ci sta insegnando che dovremmo essere più uniti come essere umani. Pensiamo a questo: noi siamo fatti per la vita eterna? Non credo. Eppure cosa stiamo facendo? Rifiutiamo di accettare che qualcuno possa morire. Ci rifiutiamo di voler soffrire per qualcuno che amiamo perché ci lascia prima del tempo secondo noi stabilito. Eppure noi siamo fatti per questo”.

Di seguito anche un post Twitter con il filmato tornato ad essere virale:

Quello che professava la santona nikita in tempo di covid quando la gente moriva (compreso mio padre)

Titolo del video: Covid, verità o menzogna?#gfvip #onestiners #iostocononestini #iostoconluca #fuorinikita pic.twitter.com/srR2WWial6 — Debcapp (@debohstardust) February 20, 2023

