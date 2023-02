In attesa di dare alla luce la sua piccola, Beatrice Valli ha risposto a qualche domanda dei fan. Non è sfuggita una frase…

Frecciatina alla sorella oppure no? Beatrice Valli, in dolce attesa della sua piccola, ha risposto alle domande dei fan in un momento di relax insieme a tutta la famiglia. Tra le sue risposte, per alcuni utenti, c’è stata anche una stoccata alla sorella Ludovica che ha da poco avuto il suo secondo figlio.

Beatrice Valli, le parole e la presunta frecciata

Beatrice Valli

Beatrice Valli potrebbe aver lanciato una frecciatina alla sorella Ludovica che è appena diventata mamma del piccolo Otto Edoardo. Da qualche tempo è noto che tra le sorelle non ci sia un rapporto ottimale e qualche volta pare proprio esserci aria di scontro.

In questo caso, alcune parole della più grande delle due sono sembrate, appunto, una stoccata ben precisa.

Come anticipato, mentre rispondeva nelle storie su Instagram alle domande di alcuni seguaci, la moglie di Marco Fantini ha risposto anche a proposito del nome che avrebbe dato dalla bambina in arrivo.

Sul tema ha spiegato di avere le idee chiare con un nome ben preciso ma che il compagno vorrebbe “il doppio nome”.

Proprio questo argomento vede da molto vicino la sorella Ludovica che ha chiamato Otto Edoardo il suo neo arrivato.

Beatrice ha spiegato: “Io ho un nome preciso ma Marco vorrebbe il doppio nome ‘perché va di moda’”. E proprio sulla moda la donna ha aggiunto: “Appunto che va di moda non voglio darglielo”.

Molti hanno visto il riferimento alla sorella Ludovica che, diventata mamma da pochi giorni, ha scelto per il suo secondogenito un doppio nome.

Di seguito anche un recente post Instagram di tutta la famiglia relativo al giorno dell’annuncio della gravidanza:

Riproduzione riservata © 2023 - DG