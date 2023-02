Lite furibonda in studio a Uomini e Donne. Gianni Sperti non ha saputo resistere e ha risposto in malo modo ad un cavaliere.

Scintille e molto di più a Uomini e Donne con Gianni Sperti che non si è trattenuto e ha parlato in modo molto duro ad Armando Incarnato. L’opinionista non ha gradito alcune parole del cavaliere e ha reagito facendo un “bilancio” sull’esperienza dell’uomo nel programma senza risparmiargli aspre critiche.

Gianni Sperti furioso a Uomini e Donne

Gianni sperti

Nel pomeriggio di Canale 5, a Uomini e Donne le emozioni salgono alle stelle. La situazione polemica tra Gianni Sperti e Armando, infatti, nasce da una relazione che ha avuto il suo lieto fine. Infatti, poco prima della lite tra il cavaliere e l’opinionista, Pamela e Alessandro Sp. hanno lasciato il programma per iniziare ufficialmente la loro relazione fuori.

Proprio questa uscita ha portato Gianni a sottolineare come Alessandro, spesso criticato, ha fatto prima di molti altri cavalieri che sono presenti nel programma. Uno di questi, appunto, Armando che si è sentito toccato e ha risposto: “Ma di chi mi devo innamorare? Di tua sorella?”.

Una frase che Sperti non ha gradito: “Non ti permettere. Non ti devi permettere perché metti in mezzo mia sorella. Parlasse a casa sua così. Io parlo italiano. Sto dicendo che tu qua (a Uomini e Donne ndr), non fai un ca**o”.

Il durissimo confronto è anche andato avanti con il cavaliere che ha cercato di spiegare che non trova la persona giusta e che lui è in studio per provarci e non prendere in giro nessuno.

Dal canto suo l’opinionista ha provato a consigliargli di conoscere persone e fare sul serio sottolineando ancora come, per lui, Armando stia nel programma solo per farsi vedere.

Staremo a vedere se nelle prossime puntate i due torneranno a beccarsi. Certo è che la lite odierna è stata davvero molto forte.

Di seguito anche il post Twitter di un utente sulla lite in studio:

