Presente e futuro ben chiaro per Francesca Michielin che in occasione del lancio del suo nuovo lavoro non ha risparmiato qualche frecciata.

In occasione dell’uscita del suo nuovo album ‘Cani Sciolti’, Francesca Michielin ha deciso di cambiare vesti e di essere più pungente e “scorretta” anche con qualche dichiarazione dal sapore di frecciata. A La Stampa, la cantante ha avuto modo di parlare anche di Ornella Vanoni…

Le parole di Francesca Michielin su Ornella Vanoni

Francesca Michielin

Parlando del suo futuro come cantante, Francesca Michielin ha spiegato di non aver avere alcuna intenzioni di far durare la sua carriera fino a tarda età. Ed è proprio a tal proposito che si è arrivato all’argomento Ornella Vanoni.

“A 64 anni non penso che farò questo mestiere e spero di godermi la vita”, ha detto la giovane artista. “La Vanoni è un mito ed è stata una figata sentirla cantare a Sanremo però penso che da anziani si debba lavorare se si hanno cose da dire. Finché una persona più grande è un riferimento va bene ma se un “grande vecchio” si limita a dire che i giovani sono incompleti e superficiali non va bene. Mi sono spesso sentita incompleta e per citare Calvino: ‘quando ti senti incompleto sei solo giovane'”, ha concluso la giovane 28enne a proposito anche della recente esibizione a Sanremo della Vanoni.

Di seguito un recente post Instagram della cantante sull’uscita del suo lavoro con cui ha deciso di cambiare decisamente stile e di essere più “scorretta”:

Riproduzione riservata © 2023 - DG