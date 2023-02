La storia tra Elisabetta Canalis e Brian Perri sembra essere finita definitavamente e la prova arriverebbe dai profili social della donna.

Non sembra più esserci spazio per Brian Perri nella vita di Elisabetta Canalis. I rumors sulla fine della loro storia d’amore si susseguono da tempo ma sembrano ora trovare nuove conferme. Dai profili social dell’ex Velina sarebbero arrivate delle conferme.

Elisabetta Canalis: finita la storia con Brian Perri

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis e Brian Perri non starebbero più insieme. La prova arriverebbe, come anticipato, dai profili social dell’ex Velina. Infatti, stando a quanto afferma Oggi, “l’ex Velina ormai balla da sola: le ultime immagine con il coniuge sono di una vita fa (addirittura all’agosto 2022)”.

L’analisi del noto media fa riferimento proprio alle ultime attività della donna che, in giro per il mondo, si muove senza sosta sempre, o quasi, accompagnata da una sola persona: sua figlia Skyler Eva.

In tutto questo non c’è traccia del marito Brian che ormai non appare più al suo fianco da tantissimo tempo, segno evidente di una storia ormai ai titoli di coda.

Oggi spiega come sia difficile che la coppia “sia stata colpita da un improvviso attacco di discrezione (anche se Perri si è sempre mostrato col contagocce)” e per questo motivo “va concluso che il rapporto è davvero finito”.

Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dell’ex Velina in compagnia della figlia:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG