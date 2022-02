Da alcune indiscrezioni sembra che l’intervista della cantante non andrà in onda per decisione della Rai , in seguito alla richiesta di Elettra di tagliare alcune parti.

A quanto pare, dopo aver risposto ad alcune domande sulla sua sessualità Elettra Lamborghini avrebbe richiesto di tagliare alcune parti dell’intervista a Belve. La conduttrice Francesca Fagnani si è rifiutata di accontentare la cantante, così la Rai non manderà in onda l’intervista.

Ecco cosa è successo e le dichiarazioni di Francesca Fagnani

Come ospite per la prima puntata del programma Belve, era prevista la presenza di Elettra Lamborghini. la cantante ha rilasciato un’intervista alla conduttrice Francesca Fagnani che ha poi chiesto di tagliare. La Lamborghini non voleva che alcune dichiarazioni sulla sua sessualità andassero in onda. Queste sono le indiscrezioni di Dagospia che riporta la decisione della Rai di non mandare in onda l’intervista.

Come riporta TvBlog, Francesca Fagnani dichiara: “Questo lo tagli’. Voglio dire a tutti: è inutile che fate chiamare in Rai. Su Rai2 mai sono stata condizionata dai direttori, né sulla scelta degli ospiti, né sulle domande. E non è una cosa scontata, te lo assicuro. La mia libertà è garantita dalla rete e questa è una cosa fondamentale. Figurati se mi metto paura per gli ospiti che mi chiamano e mi chiedono di tagliare. È un viziaccio pensare di fare l’editing dei programmi.“

