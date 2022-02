Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: ci sarà una lite furibonda tra Armando e Diego Tavani, mentre Federica chiarirà con Matteo.

Uomini e Donne torna con i suoi protagonisti per l’ultimo appuntamento di questa settimana. In base alle anticipazioni ci sarà parecchio scompiglio in studio. Armando e Diego litigheranno pesantemente arrivando quasi alla rissa. Federica invece torna per Matteo e i due riescono a chiarire e riabbracciarsi.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

Nella puntata di oggi, ci dovrebbe essere una lite furibonda tra Armando e Diego Tavani. Quest’ultimo ha fatto un video di saluto con un amico del cavaliere napoletano e da qui è scattata la lite. La situazione è degenerata al punto che molti in studio sono intervenuti per evitare la rissa.

Per quanto riguarda il trono classico, al centro studio si siederà di nuovo Matteo Ranieri. Nell’appuntamento precedente del dating, il tronista era rimasto solo perchè le sue due corteggiatrici Federica e Denise hanno scelto di non presentarsi in studio. Come colpo di scena, Federica tornerà in studio per chiarire con Matteo. I due troveranno un punto d’incontro grazie anche all’intervento di Maria De Filippi che ha cercato di aiutarli a capirsi.

