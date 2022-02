Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, torna in tv dopo Ballando con le stelle, ma stavolta di nuovo con il suo programma Il Salone delle Meraviglie.

Lo show reality in onda su Real Time è arrivato alla sua quinta stagione, andata in onda con i primi episodi martedì 15 febbraio. I primi episodi della nuova edizione de Il Salone delle Meraviglie 5 hanno mostrato al pubblico una delle novità di questa quinta stagione: il salone di Napoli.

Infatti, oltre alle riprese nello storico negozio di Anzio, Federico Fashion Style porterà il suo pubblico anche nella città partenopea, dove da poco ha aperto una delle sue sedi. Un’altra novità riguarda invece il trasferimento del salone di Anzio, sua città natale, in una sede molto più grande.

Ad accogliere Federico nei suoi saloni di bellezza, nuove ed esigenti frequentatrici che, tra lacca, pieghe, e colorazioni innovative, sono pronte a mettere alla prova la creatività del parrucchiere amato dai vip.

