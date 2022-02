Un weekend pieno di emozioni a Verissimo, che tornerà domani 19 febbraio e domenica 20 febbraio, con tanti ospiti e novità condotte da Silvia Toffanin.

Un altro weekend sta arrivando e con lui anche Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin che come sempre ospiterà tanti personaggi dello spettacolo nel pomeriggio di Canale 5.

Sabato 19 febbraio e Domenica 20 febbraio andranno in onda due puntate, in cui la Toffanin intervisterà nuovi ospiti, tra cui Belen Rodriguez, Emma Marrone, ma anche Teo Mammuccari e Rkomi.

Tutte le anticipazioni di questo weekend

Sabato, in esclusiva a Verissimo, per la prima volta parla in tv Zakia Seddiki, la vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio ucciso un anno fa in un agguato in Congo. Poi, spazio alla vita e alla carriera di Daniela Poggi, Irene Ferri, impegnata nella fiction di Canale 5 ‘Fosca Innocenti’. E ancora, ci sarà l’allegria del rapper Rkomi, la simpatia di Teo Mammuccari e poi lo spazio di C’è Posta per Te con le storie di Giuseppe, Irene e Giovanni.

Domenica 20 febbraio a Verissimo direttamente dal palco di Sanremo arriverà la grinta di Emma. Poi, Belen Rodriguez, neo conduttrice de Le Iene, il più longevo dei conduttori di Striscia la Notizia Ezio Greggio e Fiordaliso, che sarà in studio con il papà. E ancora, le opinioniste del GF VIP, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

