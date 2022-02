Sabato sera, 19 febbraio, in prima serata torna il tanto atteso appuntamento con Maria De Filippi che condurrà una nuova puntata di C’è Posta per Te.

Anche questo weekend, la De Filippi ha preparato una puntata piena di novità, di storie da raccontare e soprattutto di ospiti. Amori, litigi e ricongiungimenti accompagneranno la conduttrice con alcuni dei volti più amati del cinema, dello sport e della musica italiana.

Protagonisti al cinema con l’ultima commedia “Belli Ciao” tornano da Maria De Filippi, con una sorpresa divertente, Pio e Amedeo il duo comico pugliese. Per lo sport italiano, dopo le ospitate di Mancini e Baggio, è un gradito ritorno anche quello del capitano del Napoli e attaccante della Nazionale Italiana, Lorenzo Insigne.

Come ogni sabato, ci saranno ovviamente diverse storie raccontate da Maria De Filippi, che faranno emozionare il suo fidatissimo pubblico.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram