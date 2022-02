A distanza di due settimane dalla finalissima del Festival di Sanremo, Amadeus torna a essere il protagonista assoluto del sabato sera di Rai 1: da sabato 19 febbraio va infatti in onda Affari Tuoi – Formato famiglia. Il celebre game televisivo della Rai cambia leggermente il proprio format per intrattenere il pubblico nel corso della prima serata: al fianco di Amadeus ci sarà Giovanna Civitillo nelle vesti di co-conduttrice ma anche alcuni ospiti famosi. Vediamo ora cosa vedremo nella prima puntata di Affari Tuoi – Formato famiglia, ricordiamo che il programma inizierà alle ore 20.35 circa, subito dopo la fine del TG1 e proseguirà poi nel corso di tutta la serata.

Nel corso di questa prima puntata di Affari tuoi – Formato famiglia ci saranno due diverse partite, con due diversi protagonista. Non mancheranno i consueti 20 pacchi e ad aprirli saranno i famigliari e gli amici, che verranno presentati proprio da Giovanna Civitillo.

In mezzo ad amici e parenti ci saranno poi anche due vip: quello presente nella prima delle due partite è Gigi D’Alessio, nella seconda invece c’è Antonio Cassano.

E’ la prima volta, questa, Amadeus conduce Affari Tuoi. La prima volta che il programma è andato in onda è stata nel 2003 con Paolo Bonolis, dopo due edizioni è toccato a Pupo condurre il programma. Poi Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti e poi nel 2013 è tornato Flavio Insinna.

Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 Carlo Conti ha poi condotto lo spinoff Affari Tuoi – Viva gli sposi, ora Amadeus insieme alla moglie Giovanna Civitillo conduce questo nuovo spinoff: Affari Tuoi – Formato Famiglia.

