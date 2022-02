Peter Pan e Wendy è il film in live action della Disney tratta dal celebre classico d’animazione: ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Nel 1953 usciva al cinema uno dei classici d’animazione Disney di maggiore successo: Le avventure di Peter Pan (anche se è conosciuto più semplicemente come Peter Pan). Così come fatto per molti altri classici d’animazione, la Disney ha deciso di trasformare la pellicola del 1953 in un film live action, con attori in carne e ossa: il titolo scelto è Peter Pan e Wendy. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Peter Pan e Wendy live action: uscita e trama

Quando sarà possibile vedere Peter Pan e Wendy? Il film nel 2021 sarebbe dovuto uscire ma, a causa della pandemia di Covid, ha subito dei ritardi. E’ così che bisognerà aspettare il 2022 per vederlo. Dove? Su Disney +. E’ proprio sulla piattaforma streaming di casa Disney che la pellicola farà il suo debutto.

Ombra Peter Pan

Per quanto riguarda la trama, la storia di Peter Pan e Wendy ripercorrerà quella che abbiamo visto nel celebre film d’animazione. Ci sarà però una differenza: la storia sarà raccontata ancora di più dal punto di vista di Wendy che, a causa dei contrasti con i propri genitori, deciderà di fuggire e scappare verso l’Isola che non c’è insieme a Peter Pan, in modo di evitare di finire in un collegio.

Non mancheranno poi la fatina Campanellino, i bimbi perduti e ovviamente il malvagio Capitan Uncino.

Peter Pan e Wendy, il film: il cast

A vestire i panni di Peter Pan in Peter Pan e Wendy è Alezandr Molony mentre Ever Anderson è Wendy. A interpretare Capitan Uncino è invece una grande star di Hollywood come Jude Law. Completano poi il cast del film live action Jim Gaffigan (che interpreta Spugna), Yara Shahidi (è Campanellino), Alan Tudyk, Molly Parker, Joshua Pickering, Jacobi Jupe e Alyssa Wapanatahk.

