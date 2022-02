Tra le tante serie TV del Marvel Cinematic Universe ce n’è anche una su War Machine: il titolo è Armor Wars. Ecco cosa c’è da sapere.

Tra i vari supereroi che abbiamo visto nei film del Marvel Cinematic Universe c’è anche War Machine. A differenza di altri, questo personaggio non ha avuto un film tutto suo, ma lo si è potuto vedere in azione al fianco di Iron Man e nelle pellicole con gli Avengers tutti riuniti. Ora però War Machine avrà una serie TV tutta sua: Armor Wars. La Marvel, infatti, ha deciso di dedicare uno dei suoi vari show che i fan possono seguire su Disney + proprio al supereroe che è interpretato da Don Cheadle. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Armor Wars.

Armor Wars: uscita della serie TV

Il primo ciak di Armor Wars è battuto nella prima del 2022, per poter vedere gli episodi della serie TV su Disney + bisognerà quindi aspettare il 2023. Nel frattempo i fan dei supereroi Marvel potranno però vedere le tante altre serie TV del Marvel Cinematic Universe.

Armor Wars: la trama della serie TV

Il personaggio di War Machine è sempre stato molto legato a quello di Iron Man, è infatti una sorta di sua spalla. Nella serie TV lo vedremo cercare di sopperire alla mancanza nel mondo di Iron Man, dopo la morte di Tony Stark avvenuta in Avengers: Endgame.

James Rhodes dovrà ora infatti cercare di evitare che la teologia di Tony Stark cada nelle mani sbagliate.

Armor Wars: il cast della serie TV

A interpretare ancora una volta il ruolo di James Rhodes, alias War Machine, in Armor Wars sarà ovviamente Don Cheadle. Ricordiamo che l’attore l’abbiamo visto in questi panni in Iron Man 2, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e anche nella serie TV The Falcon and the Winter Soldier.

