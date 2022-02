I passeggeri del volo 828 saranno protagonisti anche di Manifest 4, la nuova stagione in uscita nonostante la precedente chiusura.

Pur brutalmente cancellata dalla NBC, la serie Manifest non ha ancora finito di sparare le sue cartucce. In un comunicato risalente alla scorsa estate, Netflix ne ha annunciato la continuazione, ovviamente sulla propria piattaforma. Da lì sono affiorate parecchie domande, diventate ancora più insistenti in seguito all’approdo dei primi tre cicli di episodi nel catalogo italiano del colosso streaming, a partire dal 1° gennaio 2022. Così diversi telespettatori hanno conosciuto o si sono riappassionati alle vicende rappresentate su schermo e scalpitano all’idea di gustarsi Manifest 4. Per fortuna, lo showrunner Jeff Rake ha rotto il silenzio in un’intervista per Entertainment Weekly. Ecco tutto ciò che è dato sapere, almeno finora, sui prossimi appuntamenti.

Manifest 4: a quando l’uscita in Italia?

Al momento non c’è una data ufficiale della messa in onda, ma le riprese hanno avuto il via a fine novembre, come annunciato da Josh Dallas (noto pure per aver interpretato Fandral in Thor, con Chris Hemsworth e Natalie Portman) su Instagram. Pertanto, è altamente probabile lo sbarco nell’estate 2022 o, al più tardi, inizio 2023. Per maggiori informazioni occorrerà attendere degli aggiornamenti.

Manifest 4: la trama

Esprimersi sugli sviluppi narrativi è al momento complicato. Di sicuro, lo spettacolo vedrà, ancora una volta, al centro delle scene i 191 passeggeri del volo 828 della Montego Air, che viaggiava dalla Giamaica a New York. Una volta giunti a destinazione, i protagonisti si rendono conto che quello che per loro sono state poche ore, per il resto del mondo sono stati 5 anni, in cui tutti li avevano ormai dati per dispersi. Inoltre, sono tormentati da “chiamate” misteriose, le quali, manifestandosi sotto forma di pensiero per chi le riceve, impartiscono in realtà ordini. In totale, lo show sarà composto da 20 episodi.

Il cast di Manifest 4

Josh Dallas (Ben Stone) e Melissa Roxburgh (Michaela Stone) capitaneranno il cast, completato da Parveen Kaur (Saanvi), J.R. Ramirez (Jared Vasquez) e Luna Blaise (Olive Stone). Invece, Jack Messina (Cal Stone) dirà addio, rimpiazzato da Ty Doran, che ha già interpretato Cal in una versione più adulta. Per l’attore si tratta, insomma, di una promozione tra i regular.

A sua volta è confermata Holly Taylor, entrata nella S3 sotto le sembianze di Angelina, una passeggera del Volo 828 che finora non ha avuto modo di rapportarsi con Ben, ma che ben presto finirà per incrociare il cammino con gli Stone. Lo stesso Matt Long rindosserà i panni di Zeke, malgrado sia già impegnato sul set di un’altra serie tv. Diversamente, non tornerà Athena Karkanis: il personaggio di Grace muore nel finale della S3.

Manifest 4: il trailer

Non essendoci nemmeno la data di rilascio, il trailer della S4 non è, ovviamente, ancora disponibile. Tuttavia, per ingannare l’attesa possiamo gustarci quello della S3:

Le location di Manifest 4

Le riprese hanno effettivamente luogo a New York. Tra le altre location, è confermata Miami, in Florida.

