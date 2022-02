Annunciato nel 2020, Star Trek Picard 2 si avvicina alla messa in onda. Ecco la data di uscita, la trama, il cast, il trailer e le location.

Star Trek Picard 2 non è un sogno, ma una solida realtà! Nel gennaio 2020 CBS all Access ha rinnovato la serie per una seconda stagione. L’annuncio è arrivato a sole due settimane dal rilascio dei primi episodi e presto i nuovi appuntamenti saranno disponibili su Prime Video nel nostro Paese, a meno di 24 ore dalla messa in onda americana su Paramount+. Ecco tutto quel che c’è da sapere sullo show, dalla trama al cast, fino al trailer e alle location.

Star Trek Picard 2: a quando l’uscita in Italia?

Con la penna rossa segnate in calendario la data di venerdì 4 marzo 2022, sarà infatti quella la data di debutto. Composta in totale da 10 puntate, saranno rilasciate a cadenza settimanale ogni venerdì. Le riprese hanno avuto luogo dal 16 febbraio al 21 settembre del 2021.

Patrick Stewart Star Trek Picard 2

Star Trek Picard 2: la trama

La sinossi ufficiale recita: “La seconda stagione di Star Trek: Picard porta il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo entusiasmante e coraggioso viaggio: nel passato. Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare il duello finale con uno dei suoi più grandi nemici”.

Il cast di Star Trek Picard 2

Non mancherà, ovviamente, il protagonista, Patrick Stewart: interpreterà Jean-Luc Picard, ammiraglio in pensione ed ex capitano della USS Stargazer, USS Enterprise-D e USS Enterprise-E. Dopo aver interpretato il personaggio nella pellicola Star Trek: Nemesis del 2002, l’attore ha accettato il progetto per la gioia dei fan, nonostante sentisse di aver seguito il suo corso naturale nel franchise. Della sua lunga filmografia ricordiamo anche la parte del Professore X in X-Men con Hugh Jackman.

Per il cast a supporto: Isa Briones è Dahj, una giovane donna che implora aiuto a Picard; Alison Pill è Agnes Jurati, un medico accomunato a Picard da un obiettivo comune; Santiago Cabrera è Chris Rios, il pilota della nave, un abile ladro e un ex ufficiale della Flotta Stellare; Michelle Hurd è Raffi Musiker, un ex ufficiale dei servizi segreti della Flotta Stellare alle prese con l’abuso di sostanze; Harry Treadaway è Narek, un agente romulano che si aggiunge all’equipaggio per investigare sulle azioni del popolo agli ex droni Borg; Evan Evagora è Elnor, un rifugiato romulato esperto nel combattimento corpo a corpo, ferocemente leale a Picard.

Il progetto è una produzione CBS Studios, in cooperazione con Roddenberry Entertainment e Secret Hideout. Gli executive producer della S2 sono Aaron Baiers, Doug Aarniokoski, Akiva Goldsman, Heather Kadin, Alex Kurtzman, Dylan Massin, Terry Matalas, Rod Roddenberry, Trevor Roth e Patrick Stewart. Akiva Goldsman e Terry Matalas occupano, inoltre, il ruolo di showrunner.

Star Trek Picard 2: il trailer

Amazon ha pubblicato il teaser trailer ufficiale della season 2, che potete guardare qui in basso:

Le location di Star Trek Picard 2

Le riprese sono state effettuate in diverse località della California. Château Picard è la tenuta dove Picard produce vino rosso, situata a La Barre (a volte scritta Labarrère). L’azienda vinicola Sunstone, situata nell’affascinante Santa Ynez Valley (a soli 35 minuti a nord di Santa Barbara), funge da vigneto della famiglia Picard. Il Daystrom Institute nella città di Okinawa è stato realizzato sullo sfondo della spiaggia semicircolare di Golden Cove a Rancho Palos Verdes.

L’Anaheim Convention Center, davanti al Disneyland Resort, è il luogo del nuovo quartier generale e dell’Accademia della Flotta Stellare. La futuristica residenza di Raffi Musiker è ubicata vicino al pittoresco paesaggio delle rocce di Vasquez, nelle montagne della Sierra Pelona. La stampa locale ha, infine, riferito che i lavori si sono pure svolti presso il campus di Valencia del College of the Canyons, a Santa Clarita.

