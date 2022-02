Non è la prima volta che il gieffino ha degli scatti d’ira e dice o fa delle cose poco appropriate nei confronti di Sophie, questa volta il reality ha deciso di intervenire.

Alessandro Basciano è stato punito dal GF Vip 6 con la nomination d’ufficio. Il motivo è la reazione eccessiva che il gieffino ha avuto in seguito ad una discussione con Sophie Codegoni. Ha minacciato fisicamente Alex Belli e si è tolto il microfono rifiutandosi di indossarlo dopo un richiamo degli autori.

Le reazioni di Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli

Dopo aver annunciato il provvedimento, Alfonso Signorini ha chiesto ad Alessandro Basciano il perchè di quell’eccessiva reazione. Il gieffino, come riporta Fan Page, dichiara: “È stato toccato un tasto particolare che qui non si è sentito nel video. Sophie ha fatto una cosa che mi ha fatto molto male, mi sono sentito sminuito.” Quello a cui si riferisce Basciano è il rapporto con madre di suo figlio, con cui poi le cose non sono andate bene che Sophie avrebbe tirato in ballo.

Ma nonostante questo, Sonia Bruganelli interviene dichiarando: “In passato le hai dato anche della nullità, abbassa la cresta e dici che hai sbagliato, fai delle cose che mi fanno accapponare la pelle”. Il provvedimento del GF recita così: “L’atteggiamento arrogante e intimidatorio visto oggi e le espressioni troppo forti usate in casa sono inaccettabili. Niente può giustificare questa aggressività che più volte hai mostrato anche nei confronti del Grande Fratello. Stasera andrai in nomination d’ufficio”.

Alle accuse Basciano reagisce sostenendo di non aver mai sminuito Sophie e arrabbiato minaccia di lasciare la Casa. A questo punto Signorini dichiara: “Ce ne faremo una ragione in caso“.

