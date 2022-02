Ecco le anticipazioni della decima puntata di MasterChef 11: ospiti Francesco Aquila e Irene Volpe, protagonisti della scorsa edizione.

Mancano tre puntate alla conclusione di MasterChef 11 e presto scopriremo chi sarà l’aspirante chef vincitore di questa edizione del celebre talent culinario. Giovedì 17 febbraio vanno in onda i due episodi della nona puntata, per vederli basta sintonizzarsi a partire dalle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) oppure si può recedere anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV. Vediamo ora cosa di dobbiamo aspettare proprio dalla decima puntata di MasterChef 11: le anticipazioni.

MasterChef 11, le anticipazioni della puntata 10

Dopo le eliminazioni di Polone prima e Mime poi nella scorsa puntata, a MasterChef 11 sono rimasti in gara sei concorrenti Carmine, Christian, Elena, Federico, Lia, Nicky e Tracy. I sei aspiranti chef dovranno vedersela con la Golden Mystery, una sorta di Mystery Box di livello avanzato in cui i protagonisti devono vicinare un piatto dalla cucina con gli ingredienti contenuti all’interno della scatola. Chi supererà la prova potrà saltare l’Invention Test e salire direttamente in balconata.

Ma la grande sorpresa che farà certamente piacere ai fan di MasterChef riguarda i due grandi ospiti della puntata: Francesco Aquila e Irene Volpe. Il primo è il vincitore di MasterChef 10, la seconda è una delle altre finaliste della passate edizione.

MasterChef 11: il montepremi

Ricordiamo che, come sempre, il vincitore di MasterChef 11 avrà poi la possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro oltre che la possibilità di pubblicare un proprio libro di ricette inedite edito da Baldini e Castoldi.

Come sempre, però, per vincere ogni concorrente dovrà riuscire a convincere i vari giudici, che ricordiamo essere anche in questa edizione Bruno Barbieri (l’unico presente sin dalla prima edizione del programma), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

