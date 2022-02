Giovedì 17 febbraio torna Doc 2: ecco le anticipazioni della quinta puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Luca Argentero.

Con i due episodi andati in onda giovedì 10 febbraio 2022, Doc 2 è arrivato al giro di boa: sono infatti in totale otto le puntate, ognuno composta da due episodi. Il quinto e il sesto episodio vanno invece in onda giovedì 17 febbraio, come sempre su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa (gli episodi si possono poi vedere anche sulla piattaforma streaming RaiPlay). Il titolo dei due episodi della quinta puntata sono rispettivamente Streghe e Padri.

Doc 2: anticipazioni della puntata 5

Nel primo episodi in onda giovedì 17 febbraio di Doc 2, Streghe, Andrea deve fare i conti con il pregiudizio dei colleghi quando decide di aiutare una madre che è in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere la figlia. Il tutto mentre l’inchiesta ai danni del protagonista, interpretato da Luca Argentero, prosegue.

A dare sostegno al dottor Andrea Fanti è Agnese e i due si ritrovano inaspettatamente vicini. I problemi per Andrea non finiscono qui perché Damiano fa una scoperta compromettente riguardo al suo passato che rischia di spaccare la squadra che si trova a dover decidere da che parte stare. Nel frattempo Gabriel è finalmente pronto per partire. Ma…

Nel secondo episodio di Doc 2 di giovedì 17 febbraio, Padri, vedremo arrivare all’ospedale un paziente che mai avrebbero voluto vedere ricoverato. I rapporti tra Andrea e Carolina si fanno sempre più tesi e la frattura che viene a crearsi tra i due è sempre più ampia e difficile da rimarginare.

Nel frattempo Damiano è costretto a tornare a Roma per aiutare il padre che si trova in una situazione molto spinosa, Caruso si offre di aiutarlo ma non lo farà senza chiedere nulla in cambia. Damiana e Alba invece si prendono qualche giorno di vacanza ma la loro non sarà una pausa felice e spensierata dal lavoro.

