Ecco le prime indiscrezioni su ciò che succederà in questa puntata di Uomini e Donne: Gemma Galgani riceverà un nuovo cavaliere venuto per conoscerla.

Uomini e Donne torna con un nuovo appuntamento, condotto da Maria De Filippi. In base alle anticipazioni di oggi, sembra che verrà dato molto spazio al trono over. Gemma Galgani dopo aver interrotto con Pierluigi dovrebbe ricevere in studio un altro cavaliere. Nadia e Sara avranno delle titubanze sulle loro frequentazioni.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

La puntata dovrebbe iniziare con Gemma Galgani che dopo l’addio a Pierluigi potrebbe iniziare già una nuova conoscenza. La conduttrice ha infatti annunciato l’arrivo di un nuovo cavaliere solo per lei e la dama torinese è molto contenta e curiosa di scoprire chi sia il signore.

Al centro studio si siederanno poi Nadia e Sara. Le due protagoniste hanno situazioni molto diverse. La prima ha deciso di continuare la sua frequentazione con Massimiliano lasciandosi andare un po’ di più e godendosi la frequentazione. La seconda invece, ha deciso di troncare la sua conoscenza con Giovanni. La dama è infatti convinta che il cavaliere sia ancora molto preso da Daniela, con la quale ha interrotto da poche puntate. Cosa succederà? Lo scopriremo alle 14:45 su Canale 5.

