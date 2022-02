Il rapporto tra la ex coppia ha fatto sognare il pubblico di Michelle Impossibile, sopratutto quando Eros ha intonato “Più bella cosa”.

La sera del 16 febbraio è andata in onda la primissima puntata di Michelle Impossibile. L’ospite più atteso è stato senza dubbio Eros Ramazzotti. Rivedere la coppia unita sullo stesso palco dopo 20 anni, ha emozionato il pubblico e la loro complicità ha fatto sognare chi spera in un ritorno di fiamma.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti fantastici sul palco insieme

Eros Ramazzotti ha fatto il suo ingresso sul palco e subito una ventata di applausi e urli dal pubblico ha risuonato per lo studio. Michelle ed Eros sullo stesso palco dopo 20 anni non poteva che fare questo effetto ma quello che ha sorpreso è stata la loro complicità. Ci sono stati abbracci e anche un bacio affettuoso tra i due.

La conduttrice, come riporta Fan Page, ha dichiarato: “L’ho corteggiato come non potete capire. Sono vent’anni che ogni santo giorno dicono che noi torniamo insieme. Secondo te perché?” A questo punto prende la parola il cantante: “Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i caz** loro. Ma siamo in fascia protetta? Tanto ormai dicono tutti le parolacce. Comunque sì, devono parlare…la nostra è stata una storia bellissima. Come si fa a dimenticarla”.

Michelle ringrazia poi Eros: “Una cosa bella l’abbiamo trovata in questo periodo, a parte Aurora che è la cosa più bella che abbiamo fatto. Mi hai fatto avvicinare alle arti marziali. Non sapete quanto è diventato tosto Eros. Credo che ogni donna dovrebbe fare un’arte marziale perché ogni donna dovrebbe potersi difendere in questo mondo di matti. Mi hai fatto un grande piacere. E questa cosa ci ha portato a rifrequentarci. Ma diciamoglielo. Siamo amici. Siamo qui per coronare quest’amicizia, in modo tale che da domani non scrivano più che stiamo insieme”.

A questo punto Eros conclude cantando Più bella cosa, canzone che aveva dedicato proprio alla sua Michelle. Ecco il video:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG