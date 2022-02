Nel 2023, a dieci anni di distanza dalla settima stagione, in TV torna Futurama con nuovi episodi: tutto quello che c’è da sapere.

Fry, Bender, Leela, il dottor Zoidberg, Amy, Hermes e il professor Farnsworth stanno per tornare in TV. Nel 2023, a distanza di 10 anni dalla fine della settima stagione (è terminata nel 2013, anche se in Italia gli ultimi episodi sono arrivati l’anno successivo, nel 2014), arriverà infatti Futurama 8. La serie TV ideata da Matt Groening (che ha ideato anche I Simpson) aveva subito una prima cancellazione nel 2003 per poi tornare nel 2008. Dopo la nuova cancellazione, avvenuta nel 2013, sembrava fosse arrivata veramente la parola fine per questa serie TV: invece, a sorpresa, vedremo almeno altri 20 episodi.

Futurama 8: dove vederla

Negli Stati Uniti la serie TV Futurama è stata trasmessa prima da Fox e poi da Comedy Central. L’ottava stagione andrà invece in onda sulla piattaforma Hulu. Per quanto riguarda l’Italia non ci sono ancora notizia riguardo al network o la piattaforma streaming che trasmetterà gli episodi ma si può ipotizzare che sarà Disney +.

Telecomando e schermo TV

Solitamente le serie TV che negli Stati Uniti sono trasmesse su Hulu vengono infatti portate in Italia su Disney +. Resta però da capire anche cosa deciderà di fare Mediaset, che storicamente ha sempre avuto i diritto di trasmissione di Futurama nel nostro Paese.

Futurama 8: le anticipazioni

Non ci sono ancora anticipazioni riguardo alla trama dei vari episodi di Futurama 8, si può però ipotizzare che la storia riprenderà da dove era terminata la settimana stagione, ovvero dal momento in cui Fry e Leela hanno deciso di sposarsi e vivere la loro vita insieme.

Per chi non lo sapesse il protagonista di Futurama è Philip J. Fry, un fattorino che consegna pizze che, la sera del 31 dicembre del 1999 finisce accidentalmente ibernato per poi sveglarsi nella New York del 2999, tra macchine volanti, alieni di ogni tipo e tante novità.

