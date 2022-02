Mercoledì 16 febbraio su Real Time vanno in onda i primi due episodi di Matrimonio a prima vista 8: le anticipazioni.

Dopo il debutto sulla piattaforma streaming Discovery Plus, Matrimonio a prima vista 8 arriva anche in chiaro su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), mercoledì 16 febbraio 2022 vanno in onda le prime due puntate, quelle in cui gli spettatori possono anche iniziare a conoscere le tre coppie di sposi protagoniste di questa edizione, ovvero quelle composte da Antonio e Giorgia, Mattia e Cristina, Gianluca e Giorgia. Vediamo allora cosa ci dobbiamo aspettare dalle prime due puntate di Matrimonio a prima vista 8 (in totale sono 9).

Matrimonio a prima vista 8: le anticipazioni della puntata 1

La prima puntata è quella della preparazioni al matrimonio, in cui conosceremo meglio anche i sei protagonisti di Matrimonio a prima vista 8. Li vedremo poi impegnati nei preparativi delle nozze: dagli inviti ai parenti e agli amici alla scelta dell’abito.

Non mancherà poi il momento dello scambio degli doni tra i due futuri sposi, un momento tradizionale di tutti le edizioni di Matrimonio a prima vista. Si arriva così al momento del matrimonio e del primo incontro con il compagno o la compagna scelti dal team di esperti.

Matrimonio a prima vista 8: le anticipazioni della puntata 2

I matrimoni veri e propri delle tre coppie, quelle formate da Antonio e Giorgia, Mattia e Cristina, Gianluca e Giorgia, si vedranno nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista 8.

I primi a sposarsi sono Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara. Il primo impatto non sarà dei migliori per nessuno dei due e le cose non migliorando durante il ricevimento a causa di alcune battute dello sposo che per Giorgia sono un po’ troppo oltre.

Ci sarà poi il matrimonio di Cristina Canei Danesi e Mattia Viteritti. Anche in questo caso il primo impatto non è dei migliori ma, questa volta, le cose migliorando con il passare dei minuti e man mano che i due si conoscono sempre di più.

Infine, la terza coppia a sposarsi è quella formata da Giorgia Rosati e da Antonio Quarta. Tra le tre coppie, questa è quella in cui le cose iniziano nel migliore dei modi.

