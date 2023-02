Nel corso dell’ultimo daytime di Amici andato in onda, ecco a sorpresa l’uscita dalla scuola di Jore. Una decisione che ha colto di sorpresa i fan.

Jore lascia la scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel corso del daytime odierno del talent show, infatti, negli ultimi secondi la produzione ha annunciato l’uscita di scena del cantante. Il giovane, infatti, ha deciso di andare via per motivi personali.

Amici, Jore lascia la scuola

Maria De Filippi

In settimana Jore era stato protagonista di diversi faccia a faccia con i professori. In particolare con Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Nel daytime di oggi, venerdì 17 febbraio 2023, ecco che dopo diverse clip su altri argomenti, come un fulmine a ciel sereno è apparsa la scritta: “Jore ha deciso di abbandonare la scuola per motivi personali”. Successivamente anche le immagini dei saluti con quelli che ora sono gli ex compagni.

Come anticipato, in settimana, il ragazzo era stato sollecitato dai prof: “Ci sono dei momenti in cui sei troppo razionale. Ed è la stessa cosa che ti succede quando canti. Devi prendere sto toro per le corna e smetterla di fare il ragioniere della musica, mettendo tutto quello che rimane – se dentro c’è ancora qualcosa – in queste canzoni. Il problema non è solo qui, ma ovunque. Ti devi emozionare. Non posso che dirti: ‘Fai qualcosa, ora!’”, aveva detto Rudy Zerbi.

Probabilmente non riuscendo ad esprimersi al meglio, il ragazzo, molto timido e dal carattere un po’ chiuso, ha optato per lasciare la scuola.

pensa sprecare un intero daytime per dei tiktok e fare vedere due secondi di jore che ha deciso di abbandonare amici io giuro urlo #amici22 pic.twitter.com/kBtyqWNDEY — denise 🌻 fitf (@fineelinexwalls) February 17, 2023

Di seguito anche un post Instagram della trasmissione sulle discussioni passate del cantante:

Riproduzione riservata © 2023 - DG