Ancora caos per Fedez e Rosa Chemical a seguito del loro bacio al Festival di Sanremo. Presentato esposto contro di loro.

Non solo Blanco indagato dopo i fatti sul palco dell’Ariston. Adesso anche Fedez e Rosa Chemical potrebbero finire nei guai. Tutta colpa di quel bacio e quelle mosse nel corso dell’ultima serata del Festival di Sanremo a cui ha fatto seguito un esposto per atti osceni in luogo pubblico.

Fedez e Rosa Chemical, il bacio costa caro…

Fedez e Rosa Chemical

I guai per Fedez e Rosa Chemical potrebbero arrivare dopo che l’associazione Pro Vita & Famiglia ha presentato un esposto alla procura di Sanremo per “atti osceni in luogo pubblico”.

Sembra proprio che a far partire la segnalazione alla giustizia da parte dell’ex parlamentare Carlo Giovanardi e Valerio Cianciulli non sia stato solo il “famoso” bacio andato in scena sul palco dell’Ariston durante l’esibizione della canzone ‘Made in Italy’, bensì tutto l’insieme delle azioni dei due artisti.

Infatti nel mirino dell’associazione ci sarebbe soprattutto il twerking di Rosa Chemical sulle gambe del rapper, marito di Chiara Ferragni, e anche la sua reazione di “mimare l’amplesso”. Il tutto dalla prima fila dell’Ariston.

Le accuse mosse spiegano come i due abbiano “mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva”.

A questo punto staremo a vedere se ci saranno davvero delle conseguenze per i due artisti che sicuramente hanno destato più di una reazione dopo le loro azioni in diretta tv.

Di seguito anche un post Instagram con il bacio a Sanremo tra i due cantanti:

