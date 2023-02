Ormai manca poco per la nascita del suo primogenito e Aurora Ramazzotti non smette di ironizzare sulle sue forme ormai esagerate…

Il conto alla rovescia ormai è iniziato per Aurora Ramazzotti che dovrebbe molto presto dare alla luce il suo primogenito. Intanto, sui social, il racconto della sua gravidanza prosegue e nelle ultime ore la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha deciso di dare una “visione diversa” rispetto al solito di quanto sta vivendo…

Aurora Ramazzotti e il video del pancione

Aurora Ramazzotti

Come detto, Aurora Ramazzotti sta portando avanti la gravidanza in un modo decisamente ironico e sui social non sta facendo mancare contenuti come il recente video.

La ragazza, infatti, ha mostrato il suo pancione sotto una prospettiva ben diversa dal solito: “Se i miei piedi avessero gli occhi”, ha scritto nella didascalia del filmato. Le immagini, infatti, mostrano i suoi occhi che sbucano fuori dal pancione ripreso dal basso.

Un video decisamente divertente che ha visto mamma Michelle scrivere tra le primissime: “Ahahhahahh sto maleeeeeee, è bellissimoooooo”.

Sebbene i commenti siano stati tanti e quasi tutti divertenti e ironici sul contenuto postato, non sono mancati qualche pareri negativi: “Anche io ero così, non sei la sola che sta per partorire”, “Fa vedere ancora il pancione come se fosse l’unica”.

Nelle scorse ore, invece, proprio la stessa Aurora aveva raccontato di aver scoperto che in realtà la gravidanza non duri 9 mesi ma ben 10 o 10 e mezzo: “Sapevate che la gravidanza non dura 9 mesi ma ne dura 10? Io non lo sapevo. Pensiamo che la gravidanza ne duri 9 ma non è così: sono 40 settimane dal momento del concepimento alla nascita. 4 settimane per 10 mesi fa 40. Ma alle volte si partorisce anche a 41 o 42 settimane. Per questo si partorisce anche a 10 mesi o 10 mesi e mezzo”, erano state le sue parole nelle stories social.

Di seguito anche il divertente e curioso post Instagram della giovane showgirl:

