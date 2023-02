Ospite di Alessandro Cattelan, Elisabetta Canalis è stata vittima, al pari di Emma Marrone, di un super scherzo col suo telefono…

Elisabetta Canalis ospite di Alessandro Cattelan a ‘Stasera c’è Cattelan su Rai Due’. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha avuto modo di raccontare la sua vita negli States ed in particolare a Los Angeles ma è anche stata vittima, al pari di Emma Marrone, di uno scherzo ideato dal presentatore.

Elisabetta Canalis e lo scherzo a e con Emma Marrone

Elisabetta Canalis è tornata in tv nella serata di Rai 2 con Alessandro Cattelan. L’ex Velina di Striscia La Notizia è stata intervistata ma durante lo scambio di battute col presentatore ha avuto modo di “subire” uno scherzo fatto col suo cellulare.

Infatti, nel corso dell’intervista il conduttore ha preso il suo telefono e ha mandato dei messaggi ad alcuni contatti tra cui Emma Marrone: “Sto pensando di rasarmi a zero”, ha scritto Cattelan a nome della soubrette sarda. Immediata la replica della cantante salentina: “Fase Britney? Stai bona Eli, tutto bene?”.

Successivamente Cattelan ha anche chiamato la cantante che è rimasta sorpresa dall’essere in collegamento proprio con la trasmissione. “Mi è preso un colpo, ho pensato ‘ma che sta a dì questa?”.

Nel corso dell’intervista, poi, la Canalis ha avuto modo di raccontare la sua vita negli States spiegando le differenze tra Los Angeles e Milano: “Lì è come vivere in campagna. Al mattino ci si veste come capita, al massimo un paio di leggings e un paio di scarpe da ginnastica. Una volta hanno pubblicato una foto di me che uscivo dal supermercato col bastone della scopa con le buste appese sopra. Ho pensato: non ci sarà mai nessuno, e invece la sfiga…”.

