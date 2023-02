Tra i concorrenti più chiacchierati del GF Vip, Edoardo Donnamaria continua a far discutere. La frase su Alberto De Pisis fa parlare…

Ancora protagonista al GF Vip Edoardo Donnamaria. Dopo l’ennesimo tira e molla con Antonella Fiordelisi, con la quale sembra essere tornato il sereno, il volto di Forum ha fatto discutere per una battuta “piccante” riferita ad Alberto De Pisis. Sui social, le sue parole non sono passate inosservate.

Edoardo Donnamaria, la battuta che fa discutere

Come detto, tra i concorrenti che più hanno fatto parlare e ancora oggi lo fanno all’interno della Casa del GF Vip c’è sicuramente Edoardo Donnamaria che tra discussioni con gli altri uomini e tira e molla con Antonella Fiordelisi ha davvero dato modo al telespettatori di parlare.

Ora, però, il volto di Forum fa discutere per una battuta che vede protagonista Alberto De Pisis con il quale, va detto, ha instaurato da subito un buon rapporto.

Alberto, in alcune circostanze, ha mostrato di essere interessato, a livello emotivo, proprio a Edoardo ed è anche per questo che molti utenti social si sono lamentati per una frase della dal ragazzo.

Mentre i concorrenti della Casa stavano parlando serenamente e in modo goliardico, Donnamaria ha alluso ad un possibile rapporto tra i due. “Alla fine va a finire che mi lascio con Antonella e mi tr***o Alberto”, ha affermato, ridendo, il giovane.

Parole che non sono passate inosservate, in primis da Tavassi, che era lì accanto e ha commentato: “Sei il mio mito”, anche se forse era più in tono sarcastico.

Sul web, invece, in molti si sono sbizzarriti facendo capire come le parole di Donnamaria non siano piaciute. “Ma lo vedete che ha solo una cosa in mente”, “Non vuole Antonella, vuole altro”, “Ma come si permette”, sono alcuni dei commenti sui social.

Di seguito anche un post Twitter di un utente che ha commentato l’accaduto:

Edoardo: “Scusa ma se io me bombo sia una persiana che uno spartano, da che parte sto?”

Luca: “Adesso metteranno sta clip”

Edoardo: “Alla fine va a finire che mi lascio con Antonella e mi 🎺 Alberto”

Edoardo e per piacere#gfvip #thepisis #edoberto pic.twitter.com/0oOdttXWFI — simona (@Simo_Val) February 17, 2023

