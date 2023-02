Cristina Marino e Luca Argentero sono diventanti genitori del loro secondo bebè, fratello minore di Nina Speranza.

Con enorme gioia Cristina Marino e Luca Argentero hanno accolto a braccia aperte il loro secondo bambino, un maschietto il cui nome è rimasto top secret per tutta la durata della gravidanza, Noè Roberto, nato il 16 febbraio 2023. A dare la notizia ci ha pensato il magazine Chi, mentre solo in seguito i due hanno reso ufficiale la nascita con un post condiviso su Instagram. La coppia non aveva fatto segreto di voler allargare la famiglia dopo la nascita della piccola Nina Speranza, la prima figlia venuta al mondo a maggio 2020, proprio a ridosso del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus in Italia.

Cristina Marino e Argentero: nato il secondo figlio

Il magazine Chi ha svelato in anteprima che Argentero e Marino sono diventati genitori per la seconda volta. Poi è arrivato anche il post sui profili social ufficiali.

La coppia ha già una bambina, Nina Speranza, la cui nascita ha cambiato per sempre e in meglio la vita dei due attori. In merito all’arrivo del secondo figlio, Cristina Marino aveva confessato a Vanity Fair:

“La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale”.

La seconda gravidanza

L’attrice, che non ha smesso di mantenersi in forma con il suo programma d‘allenamento durante tutta la gravidanza (guadagnandosi anche qualche polemica via social), non ha mancato di raccontare ai fan i retroscena di questo periodo per lei così magico e speciale. Lei e il marito non hanno fatto segreto di desiderare una famiglia numerosa e in tanti tra i loro fan si chiedono se allargheranno ulteriormente la loro famiglia in futuro.

“Mi piacerebbe averne tre. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio”, ha rivelato l’attrice a Vanity Fair dopo la nascita della piccola Nina Speranza.

