C’è grande attesa per conoscere chi saranno i protagonisti dell’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi. In queste ore si susseguono voci e indiscrezioni. Una di queste vedrebbe un provino andato male con tanto di reazione esagerata davanti agli autori. Di chi stiamo parlando? Di Flavia Vento…

Manca poco all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi che sarà condotta ancora una volta da Ilary Blasi. In questi giorni stanno aumentando a dismisura i rumors e le voci sui possibili naufraghi. Anche su quelli che sarebbero stati respinti dagli autori.

In tal senso, come riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, pare che siano state provinate anche Flavia Vento e sua sorella. L’esito, però, sarebbe stato negativo.

Quello che fa notizia, però, è la reazione avuta dalla nota showgirl. Pare, infatti, che la Vento sarebbe scoppiata a piangere davanti agli autori, probabilmente convinta che le cose sarebbero andate diversamente. Tra i nomi che si vociferano sul web sui papabili concorrenti del reality non è mai spuntato quello della bionda e il motivo, forse, è da ricondurre appunto a questo curioso retroscena svelato in queste ore.

Tra i concorrenti confermati, invece, c’è Luca Di Carlo, il celebre avvocato di Ilona Staller. L’uomo avrebbe anche già annunciato le sue intenzioni per l’avventura isolana: “Porterò pace, amore e trasgressione”.

Nel cast del reality si parla anche di Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso che avrebbero detto sull’argomento: “Io non escludo nulla, come ho fatto sempre sino a oggi nel corso della mia carriera”, le parole della Lecciso. “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca”, le dichiarazioni della figlia.

Di seguito un post Instagram del programma col vincitore dello scorso anno:

