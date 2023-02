Grande protagonista della tv italiana, Simona Ventura ha parlato tra passato, presente e futuro di show, conduzione e molto altro.

Tra le conduttrici più brave e iconiche della tv italiana c’è sicuramente Simona Ventura che tra Mediaset, Rai e Sky ha avuto modo di essere al timone di tantissimi programmi. Intervenuta a BellaMa’, la showgirl ha raccontato alcuni aspetti della sua carriera e non solo.

Simona Ventura dall’Isola dei Famosi agli altri show

Simona Ventura

Parlando dei tanti programmi condotti, Simona Ventura ha raccontato di avere un ricordo speciale de L’Isola dei Famosi anche se non tornerebbe a condurla: “L’Isola? Non tornerei mai a condurre l’Isola dei Famosi. Come mai non la rifarei? Perché l’ho fatta nel momento migliore possibile, con le migliori possibilità ma poi è cambiata la televisione fondamentalmente. E quindi mi piace di più Citofonare Rai2 o stare al tavolo con Fabio Fazio a Che tempo Che Fa”.

Dopo aver ricordato i momenti felici vissuti alla guida dell’Isola compresi gli opinionisti e concorrenti, Super Simo ha ammesso di essere stata contattata per altri reality ma ha detto no: “Poi mi chiamarono dicendo ‘vuoi fare anche La Talpa?’. Io ho subito detto ‘no assolutamente, ho fatto L’Isola, poi avevo Quelli che è il Calcio quindi dalla a qualcun altro’”.

Non è mancato un passaggio anche su Sanremo dato che la kermesse musicale del 2023 si è appena conclusa: “Sì, ricordo con affetto anche il mio Festival di Sanremo. Era il 2004 e non c’erano cantanti delle case discografiche. Erano quelli della scuola di Mogol o liberi senza contratti. Diciamo che è stato un precursore dei talent, un festival un po’ innovativo. Ci sono state un sacco di prime volte, la prima volta di Roberto Bolle in tv, del Cirque du Soleil e i Black Eyed Peas come ospiti internazionali. Poi c’era Paola Cortellesi, sono stata benissimo”.

