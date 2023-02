Novità tra Chiara Ferragni e Fedez: uno scatto social dell’impreditrice digitale la mostra senza fede al dito. E’ finita tra i due?

Cosa sta succedendo tra Chiara Ferragni e Fedez? C’è chi parla di crisi, di terapia di coppia e chi addirittura di divorzio. Adesso, un indizio importante arriva dai social dove l’imprenditrice digitale si è mostrata in una storia Instagram senza la fede al dito.

Chiara Ferragni non indossa la fede

Chiara Ferragni

Si tratta di un piccolo dettaglio che inizialmente potrebbe passare inosservato ma che in realtà potrebbe dire molto del rapporto attuale tra Chiara Ferragni e Fedez. Infatti, come detto, dalle stories Instagram della donna, ecco la foto del “colpo di scena”.

L’imprenditrice digitale pare aver deciso di togliersi la fede dal dito.

Dopo le foto che vedevano la coppia paparazzata a Milano davanti ad un portone misterioso nel giorno di San Valentino, ecco le altre news sul loro conto tra crisi, divorzio e terapie di coppie.

Ora, però, la possibile svolta con l’assenza della fede che la lega(va) al rapper italiano.

Chiara pare essersi tolto l’anello e in uno scatto lo ha fatto vedere, di fatto, a tutto il mondo. Va detto che nelle precedenti stories, in gita con i figli, era sembrato averlo. Quindi, possibile che la mossa sia dovuta ad altre ragioni. Eppure, il dettaglio non puà che generare tanto clamore.

Staremo a vedere se ci saranno dichiarazioni a proposito da parte dell’influencer o del cantante che è decisamente sparito dai social da diversi giorni…

Di seguito un recente post Instagram della donna:

