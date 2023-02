Karima El Mahroug, soprannominata ‘Ruby’, è stata assolta nel processo Ruby ter e parla di Silvio Berlusconi nel suo libro biografico.

Solo pochi giorni fa è arrivata la sentenza di assoluzione nel processo Ruby ter per Karima El Mahroug – soprannominata Ruby – e Silvio Berlusconi. La sentenza è arrivata a quasi sei anni dall’inizio del processo per corruzione e ha chiuso l’ultimo capitolo del romanzo giudiziario nato dai verbali dettati da “Ruby rubacuori”. Il tutto è accaduto anche alla vigilia dell’uscita del primo libro biografico della El Mahroug, presentato all’hotel Diana Majestic a Milano.

Le parole di Ruby su Berlusconi

“Non sono una prostituta“: con questa frase si apre il libro di Ruby, che poi racconta: “Ho fatto la ragazza immagine, la cubista, la panettiera e la venditrice ambulante – a partire dai miei 9 anni – la bagnina senza saper nuotare, l’estetista senza aver alcuna qualifica, ho frequentato la casa del presidente Berlusconi, ho dormito molte notti su una panchina, sono scappata da 18 comunità. Ho camminato pericolosamente sull’orlo di un burrone, avrei potuto cadere e non sono caduta. Avrei potuto fare la prostituta, ma non l’ho fatto”.

Karima El Mahroug passa poi in rassegna gli incontri più importanti della sua vita e fa riferimento a quello con Silvio Berlusconi, avvenuto per la prima volta il 14 febbraio 2010.

“Il Presidente mi offrì il posto accanto a lui e gli occhi addosso delle altre ragazze un po’ mi mettevano in imbarazzo. Iniziò la cena e mi fu chiesto di presentarmi. Avevo la risposta già collaudata: ‘Mi chiamo Ruby Hayek, sono metà egiziana e metà brasiliana, ho ventiquattro anni. Mia madre è una cantante molto famosa in Egitto’”.

L’incontro con Berlusconi, come racconta, è stato per lei una salvezza. “Guardando indietro non tornerei ad Arcore perché ho vissuto 13 anni psicologicamente pesanti, ma conoscere Berlusconi fu una salvezza perché mi aiutò economicamente”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG